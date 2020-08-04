На деятельность заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева и чиновников из администрации президента планируют потратить 1,7 млрд рублей из федерального бюджета. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на расчёты Минфина на ближайшие три года (с 2021-го по 2023-й).

Согласно документу, на содержание чиновников, представляющих аппарат Медведева, выделят:

в 2021 году — 567,5 млн рублей,

в 2022 году — 572,2 млн рублей,

в 2023 году — ещё 572,2 млн рублей.

В то же время в материалах Минфина указана альтернативная сумма расходов на три года — 1,5 млрд рублей (490 млн рублей в 2021-м и по 519 млн рублей в 2022-2023 годах). На содержание всей администрации президента только в 2021 году могут потратить из бюджета 14,3 млрд рублей.

«Ведомости» отметили, что затраты на обеспечение деятельности главы государства и его подчинённых в 2021 году увеличатся на 88 млн рублей, несмотря на запланированное урезание бюджетных расходов по всем направлениям и отказ от индексации зарплат госслужащих. При этом в 2022-м эти расходы сократятся на 191,4 млн рублей, но уже в 2023-м снова увеличатся — на 218,9 млн рублей.

В Минфина заверили, что планы по расходам будут корректироваться в процессе формирования федерального бюджета.

Дмитрий Медведев подал в отставку с поста премьер-министра в январе 2020 года после восьми лет работы во главе правительства. Его преемником стал экс-глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин. Должность заместителя председателя Совета безопасности ввели специально ради Медведева.

Зарплата зампредседателя Совбеза составляет 618 713 рублей в месяц (7,4 млн рублей в год). Одновременно с этим высокопоставленным чиновникам положено медицинское и транспортное обслуживание.