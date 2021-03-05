Как отмечают российские онкологи, у детей можно заметить признаки злокачественных образований на самой ранней стадии, когда самой опухоли еще нет. Три главных симптома должны стать поводом для срочного обращения к врачу.

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По словам детского онколога-хирурга Тимура Шароева, еще полвека назад его учили, что «рак начинается у человека с синдрома малых признаков». Это потеря аппетита, слабость, недомогание, тошнота, лихорадка и нежелание двигаться. Врач считает, что эти утверждения ошибочны, поскольку они указывают на уже развернутое течение болезни, а не на то, что она только приближается. О раке в первую очередь говорит резкая смена модели поведения, подчеркивает онколог.

Простой пример: ребенок стал вялым, пассивным, сонливым, он не хочет играть. Перемена в поведении является тревожным признаком.

Во-вторых, у ребенка пропадает аппетит, он отказывается от любимых лакомств. В-третьих, что должно вас насторожить — внезапная худоба. Перемены происходят резко, буквально в течение двух–трех недель.

Также насторожить должно то, что «внезапно выросло» и «чего раньше не было»,то есть уплотнения, пятна, шишки.

Как сообщалось ранее, по словам детского онколога Ольги Желудковой, самые ранние признаки онкологии у детей могут выявить внимательные родители. Речь может идти о внезапном появлении косоглазия, ухудшении походки, головной боли. У ребенка вдруг появляется рвота на постоянной основе, меняется аппетит и вкусовые пристрастия.