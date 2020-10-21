Больные ОРВИ, в том числе коронавирусом нового типа, совершают ряд ошибок. Об этом российские медики рассказали в передаче «О самом главном».

градусник

По словам врача-инфекциониста Георгия Сапронова, не нужно сбивать температуру ниже 38,5 — это является основной ошибкой. Медик не берет во внимание случаи, когда у человека имеется какое-либо хроническое заболевание — в этом случае нужно следовать указаниям лечащего врача.

— И бактерии, и вирусы плохо себя чувствуют при высокой температуре, — отметил Сапронов.

Во-вторых, нельзя злоупотреблять средствами от кашля, поскольку они усиливают выделение мокроты. При коронавирусе, как правило, есть проблемы с дыханием, и слишком большое количество мокроты добавит проблем. Особенно это опасно при ярко выраженной одышке.

Третья ошибка — подгонять и подстегивать свой иммунитет, поскольку во время болезни организм может начать уничтожать поражённые лёгкие.

— Остановитесь на обильном питье, не воздействуя на иммунитет медом, эхинацеей. Не оттягивайте визит к врачу, тем самым усугубляя свое состояние, — подчеркнула главврач КБ МЕДСИ Татьяна Шаповаленко.

При появлении признаков ОРВИ нужно вызвать на дом врача. Согласно методическим рекомендациям Минздрава по профилактике, диагностике и лечению коронавируса, медик должен прийти к вам домой, если у вас температура выше 37,2 градусов, а также при наличии кашля, затрудненного дыхания и одышки, заложенности носа, боли в груди, потери вкуса и обоняния.