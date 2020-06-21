Футболисты московского «Динамо» Шарль Каборе, Себастиан Шиманьски и Клинтон Н`Жи ушли на 14-дневный карантин из-за заражения коронавирусом, сообщается на сайте футбольного клуба.

В воскресенье «Динамо» должно было сыграть в матче 23-го тура чемпионата России против «Краснодара» на выезде, но матч был перенесен на 19 июля.

«По итогам полученных накануне утром результатов планового тестирования наличие коронавируса было выявлено у трёх футболистов — Клинтона Н`Жи, Шарля Каборе и Себастиана Шиманьски. Они отправлены на 2-х недельный карантин под наблюдением врачей в соответствии с предписаниями Роспотребнадзора. Остальные члены команды, тренерский штаб и обслуживающий персонал со вчерашнего дня находятся на учебно-тренировочной базе клуба в Новогорске в закрытом режиме», — говорится в сообщении.

«В субботу утром в целях проведения дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий члены нашей команды, за исключением тех, у кого ранее подтвердилось наличие вируса, еще раз прошли углубленное тестирование. Все результаты — отрицательные», — сообщается на сайте.

В следующем туре «бело-голубые» должны принять ЦСКА 27 июня.

«Таким образом, ближайшая игра нашей команды состоится 27 июня против ЦСКА на стадионе «Динамо» им. Л. Яшина. Дополнительная информация о порядке проведения этого матча будет сообщена позднее», — говорится на сайте.