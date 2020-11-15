По словам врача-педиатра и телеведущего Евгения Комаровского, люди особенно заразны за два дня до того, как почувствуют себя больными. Таким образом, человек не выглядит больным, окружающие его не опасаются, а сам он не считает нужным оставаться дома.

вирус

Как, в таком случае, защититься от заражения? Комаровский подчеркивает, что волшебной таблетки не существует, поэтому нужно, что называется, включать мозги. Возникнет болезнь или нет, зависит от трех основных факторов. Это сам вирус, конкретный человек, а вернее, его восприимчивость к заболеванию и то, как именно произошло заражение.

Второй фактор — восприимчивость — мы вряд ли сможем изменить, потому что он связан с наследственностью, а на третий повлиять можно. Есть такое понятие, как инфицирующая доза, которая в большинстве случаев определяет вероятность и тяжесть заболевания.

Комаровский приводит такой пример. У человека, на которого напал один бандит, есть шансы или убежать, или победить в драке. А есть нападавших пятеро, то шансы спастись сильно уменьшаются. Так и с вирусом. Безопаснее всего на открытом воздухе, а самое опасное место — больничная палата.

Завкафедрой вирусологии РМАНПО Елена Малинникова ранее рассказывала, что риск заражения ковидом больше всего зависит от трёх факторов: инфицирующей дозы, иммунитета и окружающей среды. Если в организм попадает небольшое количество вируса, то его иммунитет быстро с ним справится, если же много — ситуация меняется кардинально.