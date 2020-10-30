Колебания рубля в ноябре будут зависеть от трех внешних факторов: президентских выборов в США, ситуации с пандемией коронавируса и решения ФРС по процентной ставке. Об этом рассказала «Росбалту» заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

По ее словам, «новостной фон в ноябре будет непростым». Тон всему месяцу будут задавать президентские выборы в США.

«Победа на выборах действующего президента Дональда Трампа может вызвать укрепление рубля в краткосрочном аспекте, но в перспективе, если негативная риторика и санкционные угрозы президента и его администрации в адрес России возобновятся, то восстановится и негативное влияние на рубль», — предупредила эксперт.

Победа Джо Байдена, напротив, может обвалить рубль сразу после выборов, добавила она.

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Другим важным фактором для рубля и всей российской экономики остается пандемия COVID-19. Распространение коронавируса в мире может снизить спрос на энергоносители и опустить цены на нефть. Стоимость нефти ниже 40 долларов за баррель приведет к дальнейшему ослаблению рубля.

«Однако если новая вспышка пандемии не сможет оказать существенного воздействия на нефтяные цены, и нефть останется в коридоре 40-43 доллара за баррель или даже поднимется выше этих уровней, то у рубля есть шанс на укрепление», — считает Мильчакова.

Кроме того, 5 ноября ФРС США объявит свое решение по процентной ставке. По мнению экспертов, действующий коридор процентных ставок в 0-0,25% останется без изменений, что для рубля является позитивным фактором.

«Если Дональд Трамп сохранит свой пост, то и в повестке дня Федеральной резервной системы ничего не изменится. А вот победа Байдена может усилить позиции сторонников повышения процентных ставок, хотя не сразу, но с течением времени», — добавила она.

В любом случае, по мнению эксперта, курс рубля в ноябре может оказаться «очень волатильным»: доллар будет колебаться в коридоре 75-80 рублей, а курс евро — в интервале 88-93 рублей.

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