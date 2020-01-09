СПОРТ

Три экипажа «КАМАЗ-мастер» заняли подиум в зачете грузовиков на пятом этапе «Дакара»

17:58 09/01/2020

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Сразу три экипажа «КАМАЗ-мастер» заняли подиум в зачете грузовиков на пятом этапе ралли-марафона «Дакара» в Саудовской Аравии. Он прошел по маршруту Эль-Ула – Хаиль.

Первое место занял экипаж российской команды «КАМАЗ-мастер» Дмитрия Сотникова. Он преодолел дистанцию за 4 часа 12 минут 4 секунды. «Серебро» взял еще один экипаж российской команды с пилотом Антоном Шибаловым, который приехал позже на 3 минуты 6 секунд. Тройку лидеров замкнул пилот «КАМАЗ-мастер» Андрей Каргинов (+3:15). Четвертым к финишу пришел белорус Сергей Вязович из «МАЗ-СПОРТавто» (16:30).

Грузовик Эдуарда Николаева – пятикратного победителя «Дакара» – из-за проблем с двигателем не смог продолжить гонку. Генеральную классификацию «Дакара» возглавляет экипаж Каргинова. На втором месте Шибалов.



