Тревожные мамы могут передать свой стресс детям, оставляя им «эмоциональный отпечаток» на всю жизнь, предупреждают ученые из Хайдельбергского университета имени Рупрехта и Карла.

Используя стандартизированный стресс-тест, исследователи из Германии обнаружили, что у маленьких детей стрессовых мам значительно повышается частота сердечных сокращений, когда они расстроены.

Взаимодействие матери и ребенка играет значительную роль в его развитии, а с тревожными или депрессивными матерями оно становится иного качества, так как женщины слабо способны регулировать негативные настроения ребенка. По оценкам специалистов, 10-20% женщин испытывают такие расстройства настроения, как легкая депрессия, раздражительность и изменение настроения во время и после беременности.

«Насколько нам известно, это один из первых случаев, когда физический эффект был замечен у трехмесячных младенцев. Это может подпитывать другие системы физиологического стресса, приводя к импринтированным психологическим проблемам», — пояснил автор исследования Фабио Бланко-Дормонд из Хайдельбергского университета.

В своем исследовании Бланко-Дормонд и его коллеги изучили 50 пар матерей и их детей — 20 пар, в которых матери проявляли признаки тревоги или депрессии примерно в то время, когда они рожали, и 30 пар, в которых мамы этого не делали.

Каждая мать и ребенок проходили так называемый тест «Неподвижное лицо», который был разработан в семидесятых годах американским психологом Эдвардом Троником, чтобы продемонстрировать влияние эмоционально отстраненных родителей на детей.

В ходе теста матери сначала игриво взаимодействуют со своими детьми, затем проводят некоторое время, поддерживая с ними зрительный контакт, но ведут себя безучастно по отношению к своим детям, а затем снова возобновляют нормальное взаимодействие. В настоящем исследовании каждый период длился две минуты. Прошлые исследования, связанные с этим тестом, показали, что во время его «неподвижной» части дети, как правило, демонстрируют повышенные негативные эмоции, избегающее поведение и пониженный уровень социальной вовлеченности.

В своей версии этого теста Бланко-Дормонд и его коллеги измерили частоту сердечных сокращений у матерей и детей, обнаружив, что у детей тревожных или депрессивных матерей частота сердечных сокращений была примерно на восемь ударов в минуту выше. Также исследователи отметили, что тревожные или подавленные матери сообщали, что их дети имели более сложный темперамент, чем у здоровых родителей.

«Мы обнаружили, что если мать испытывала тревогу или депрессию, ее ребенок имел более чувствительную физиологическую реакцию на стресс во время теста, чем дети здоровых матерей. Это предварительный вывод, поэтому мы должны повторить его с большей выборкой, чтобы убедиться, что результаты согласуются», — сказал Бланко-Дормонд.

Важно диагностировать и лечить депрессивные и тревожные расстройства у молодых матерей, так как это оказывает непосредственное влияние на стрессовую систему ребенка. Предыдущие исследования показали не только краткосрочное, но и долгосрочное неблагоприятное воздействие послеродовых расстройств настроения на детей, пишет Daily Mail.