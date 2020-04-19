Третья пациентка с подтвержденным коронавирусом скончалась в Курской области. Об этом в воскресенье, 19 апреля, сообщили в областной администрации.

Пациентка умерла от внезапной остановки сердца на фоне аритмии, также у нее были тяжелые сопутствующие патологии, в частности, сахарный диабет.

По данным оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса на территории области на 19 апреля, в регионе зарегистрировано 196 лабораторно подтвержденных случаев заражения, из них 26 — за последние сутки, 64 пациента находятся на лечении в инфекционной больнице им Н.А. Семашко, 118 являются бессимптомными носителями вируса и находятся на домашнем карантине под наблюдением врачей.

По всей России, по данным на 19 апреля, зарегистрировано 42 853 случая коронавируса, из них 6 060 — за последние сутки, скончался 361 человек, выздоровел 3 291 человек.

Ранее в этот же день президент России Владимир Путин заявил о полном контроле над ситуацией с коронавирусом в стране. По словам главы государства, власти идут на опережение в борьбе с инфекцией и знают, что нужно делать при любом развитии событий.

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