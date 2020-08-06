Третий самолет МЧС с российской помощью и специалистами приземлился в Бейруте, сообщает пресс-служба ведомства.

«В 8.04 самолет приземлился в Бейруте», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что МЧС РФ направит в Бейрут пять самолетов с аэромобильным госпиталем, врачами, спасателями аэромобильного отряда «Центроспас» и лабораторией Роспотребнадзора для выявления коронавирусной инфекции COVID-19. В ведомстве отметили, что все специалисты укомплектованы специальными костюмами и средствами защиты с учетом эпидемиологической обстановки по COVID-19.

Мощный взрыв произошел в районе порта Бейрута во вторник вечером. Как сообщили власти, причиной стало ненадлежащее хранение 2,7 тысячи тонн аммиачной селитры – половина зданий города получила повреждения, больницы переполнены пострадавшими. По последним данным, 135 человек погибли и около 5 тысяч пострадали, многие считаются без вести пропавшими.