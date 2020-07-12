Число погибших азербайджанских военнослужащих во время вооружённого инцидента на границе с Арменией в воскресенье возросло до трёх, сообщили Mpravda.com в пресс-службе Минобороны республики.

Минобороны Азербайджана сообщило о вооруженном столкновении на границе с Арменией, на участке Товузского района. Ранее ведомство сообщало о двух погибших военных и пятерых раненых.

«Военнослужащие азербайджанской армии, военнослужащие сверхсрочной действительной военной службы чавуш (сержант — ред.) Садыгов Вугар Лятиф оглы и старший солдат Мамедов Эльшад Дёнмез оглы погибли при отражении нападения противника. Несмотря на усилия наших врачей, также погиб тяжело раненый военнослужащий азербайджанской армии солдат Дашдемиров Хайям Магомед оглы»,- сообщили в пресс-службе.