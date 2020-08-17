Экономика Японии сократилась в годовом выражении на рекордные 27,8 процента в апреле-июне, что стало самым большим спадом с начала ведения статистики, то есть с 1980 года, пишет Reuters.

Аналитики связывают такие показатели с сокращением потребления и экспорта из-за пандемии коронавируса. Во втором квартале третья экономика мира упала на 7,8 процентов к предыдущим трем месяцам. Таким образом, Япония пережила три квартальных падения ВВП подряд.

Потребление снизилось на рекордные 8,2 процента, а зарубежные поставки — на 18,5 процентов, особенно сильно пострадал экспорт автомобилей. Размер реального ВВП сократился до самого низкого уровня с 2011 года, а доходность большинства государственных облигаций упала после публикации показателей.

На фоне пандемии коронавируса власти страны решили выплачивать населению пособия в размере 100 тысяч иен (926 долларов). На финансовую поддержку могут претендовать все жители Японии.