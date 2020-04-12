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Третий пациент, победивший инфекцию, выписан из больницы в Барнауле. Об этом рассказали в оперативном штабе Алтайского края.

В общей сложности в регионе число заразившихся COVID-19 составляет 34 человека, включая троих детей. Пять случаев заболевания было выявлено за последние сутки.

Под наблюдением врачей в Алтайском крае находятся 895 человек, в том числе девять иностранцев, сообщает РИА Новости.

В России, согласно последним данным, зафиксировано 13,5 тысячи случаев заражения коронавирусом. Число выздоровевших пациентов составляет 1045 человек, умерли 106.

В мире насчитывается 1,75 млн инфицированных COVID-19. Скончались около 107,5 тысячи человек, выздоровели более 395 тысяч.

Ранее NEWS.ru писал, что в якутском городе Алдан введён карантин после выявления пяти случаев заражения коронавирусом. Передвижение по городу ограничено, запрещены поездки на личном и общественном транспорте.

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