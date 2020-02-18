Генпрокуратура России направила в суд еще одно уголовное дело о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово. Об этом 18 февраля сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В Генеральной прокуратуре РФ утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении начальника инспекции Государственного строительного надзора Кемеровской области Танзили Комковой, ее сына Эдуарда Комкова, начальника отдела указанной инспекции Светланы Шенгерей и директора ООО «ИСК «Ресурс» Никиты Чередниченко», — рассказали агентству.

Таким образом, это уже третье уголовное дело о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня», переданное в суд. Первое из них было направлено в суд в апреле 2019 года. К уголовной ответственности привлекли директора ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Юлию Богданову, технического директора указанного общества Георгия Соболева, директора ООО «Зимняя вишня» Надежду Судденок. Также обвиняемыми по этому делу проходят два сотрудника ООО «Системный интегратор» Игорь Полозиненко и Александр Никитин, а также охранник ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Сергей Антюшин и начальник караула пожарной части № 2 государственного учреждения «1 отряд ФПС по Кемеровской области» Сергей Генин.

Второе дело было передано в суд в декабре 2019 года. Обвиняемыми по нему проходят экс-начальник Главного управления МЧС по Кемеровской области Александр Мамонтов и главный госинспектор Кемерово по пожарному надзору Григорий Терентьев.

Ранее, 6 декабря 2019 года, руководителя тушения пожара в ТЦ «Зимняя вишня» Андрея Бурсина, обвиняемого в халатности, освободили из СИЗО. 25 октября суд отпустил из следственного изолятора еще троих фигурантов дела о пожаре в «Зимней вишне» — пожарного Сергея Генина, руководителя компании «Системный интегратор» (устанавливала системы противопожарной безопасности в ТЦ) Игоря Полозиненко и инженера той же компании Александра Никитина. Им изменили меру пресечения с ареста на запрет определенных действий.

Пожар в «Зимней вишне», унесший жизни 60 человек, в том числе детей, произошел 25 марта 2018 года. Следствие установило, что возгорание произошло из-за короткого замыкания на четвертом этаже ТЦ. Гибели людей, по данным следствия, способствовали нарушения требований пожарной безопасности. В частности, в торговом центре не работали системы пожарной защиты, а эвакуационные выходы были закрыты. 21 августа завершился снос сгоревшего здания и прилегающих строений.