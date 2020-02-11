Средний заработок таксистов в Москве составляет 20-25 тысяч рублей, если трудиться по восемь часов в день, сообщают «Известия» со ссылкой на результаты исследования компании «Европлан». Две трети выручки у перевозчиков уходит на оплату налогов, услуг агрегатора и содержание машины, малую часть денег водители оставляют себе.

Эксперты подсчитали, что 3% заработанных денег таксисты отдают на лизинговые платежи и страхование по каско или ОСАГО. 4% общей выручки приходится отдавать таксопарку, 8% — в счет возмещения стоимости взятой в лизинг машины. Большую часть — 25% забирает себе агрегатор. Наконец, 23% водители лишаются в связи с оплатой налогов и затратами на текущее обслуживание машины, оставляя себе не более третей части (около 34%) заработанных денег, что составляет примерно 20-25 тысяч рублей в месяц.

При этом специалисты отмечают, что для таксистов существует способ зарабатывать в Москве по 74 тысячи рублей ежемесячно. Для этого необходимо трудиться по 12 часов в сутки 25 дней в месяц. Однако в этом случае, признаются эксперты, риск возникновения ДТП многократно возрастает.

Ранее, как сообщал «Рамблер», в 2019 году в России выросло количество автомобильных аварий с участием такси: в среднем по стране на 60%, в столице — на 70%. Аналитики уверены, что ситуация выходит из-под контроля из-за напряженного графика извозчиков, которые вынуждены работать по 12-14 часов в сутки.

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