Большинство россиян в период вынужденной самоизоляции готовы изучать иностранные языки, психологию и информационные технологии. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного специалистами сайта стопкоронавирус.рф. Они опубликованы в понедельник, 6 апреля.

В целом в новых знаниях заинтересованы 93–95% респондентов. Из них 33–35% готовы заниматься иностранными языками. 24% опрошенных заинтересованы в информационных технологиях и 17% респондентов — в курсах по психологии.

От 4% до 10% участников опроса предпочли кулинарные курсы, 5–6% — управление и 5% — искусство.

Совсем не заинтересованы в освоении новых знаний только 5–7% опрошенных.

Опрос проводился 5 и 6 апреля, всего в нем приняли участие более 253,9 тыс. человек.

25 марта президент страны Владимир Путин объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей. Позже режим нерабочих дней был продлен до 30 апреля. Такое решение было принято, чтобы снизить скорость распространения коронавирусной инфекции.

29 марта власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей вне зависимости от возраста. Впоследствии такие ограничительные меры ввели и в других регионах страны.

К настоящему моменту общее число заразившихся в России составило 6343. Случаи зарегистрированы в 80 регионах.

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