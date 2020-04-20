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Больше 30% россиян поддерживают перенос выходных с майских праздников на другое время, чтобы отдохнуть после самоизоляции, еще 30% считают, что ближайшие праздники стоит отменить, а оставшиеся 27% вообще не понимают, зачем их переносить, следует из результатов опроса Новости Mail.ru, имеющегося в распоряжении РИА Новости.

«Респондентов попросили поделиться мнением о возможном переносе майских праздников на другое время. Треть (34%) опрошенных назвали это хорошей идеей, так как появится возможность отдохнуть после окончания режима самоизоляции. Еще 30% предложили не переносить, а вообще отменить ближайшие праздники. Нашлись и те, кто не понимает, зачем нужны переносы майских праздников — такая позиция у 27%», — говорится в результатах исследования.

Также проведенный опрос показал, что большинство респондентов планируют на майские праздники остаться дома — так ответили 64%. Однако 15% все же рискнут оформить пропуск и куда-нибудь съездить — среди них 45% отправятся на дачу, 16% уедут в деревню, 15% выберутся на природу, 9% соберут друзей на шашлыки, а еще 7% посмотрят другой город. Опрошенные также выдвинули свои предложения о месяце, на который можно было бы перенести майские праздники. Каждый пятый (19%) проголосовал за июнь, 14% выбрали июль, столько же упомянули август, еще 13% рассмотрели бы сентябрь. Некоторые (8%) предложили присоединить майские праздники в случае их отмены к январским каникулам 2021 года.

В случае переноса майских праздников на другой период 39% россиян отправятся за город, 32% останутся дома, 16% уедут в путешествие по России, 6% отправятся в Европу, 2% — в азиатские страны и 1% — в страны Северной и Южной Америки.

Опрос проводился с 14 по 16 апреля 2020 года среди 25 тысяч пользователей проекта Новости Mail.ru.

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