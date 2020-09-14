В течение рабочего дня смотрят YouTube чуть менее трети россиян — 33,2 процента. Об этом говорят данные опроса разработчика ПО для управления бизнесом «Мегаплан», которые есть в распоряжении «Ленты.ру».

Примерно столько же, 33,1 процента, признались, что заглядывают в социальные сети каждую свободную минуту, потому что это позволяет им расслабиться. При этом 57,1 процента признают, что такие действия отвлекают от работы, а 28,9 процента полагают, что если обращаться к соцсетям редко, то никакого влияния нет. Еще 12,6 процента уверены, что в любом случае на их производительности время, потраченное на развлечения, не сказываются.

Проводят в мессенджерах и соцсетях менее часа в течение рабочего дня 38,9 процента, 34,2 процента — 1-2 часа, а 24,3 процента — более двух часов. Пустой тратой времени мессенджеры и соцсети считаю 40,2 процента, отдыхом — 24,1 процента.

Остаться без соцсетей на работе ни за какие деньги не согласились бы 20,6 процента. Свободой за увеличение зарплаты на 20 процентов готовы пожертвовать 22,1 процента, а 39 процентов согласны на это только если поднять оклад в полтора раза. В опросе приняли участие 1967 сотрудников и руководителей компаний малого и среднего бизнеса.

Ранее опрос компании показал, что 45 процентов сотрудников малых и средний предприятий в России готовы терпеть грубое отношение со стороны руководства ради повышения зарплаты в два раза.