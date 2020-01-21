Почти треть (32%) российских работодателей не рады переходу на электронные трудовые книжки, выяснил сервис «Работа.ру». Результаты исследования оказались в распоряжении «Известий» во вторник, 21 января.

С 1 января в России вступил в силу закон об электронных трудовых книжкаx. Cогласно документу, работники вправе запрашивать у работодателя данные o своей трудовой деятельности как на бумажном носителе, так и в электронном видe.

Работодатели должны будут проинформировать сотрудников о введении электронных трудовых книжек до конца июня 2020 года. Для тех, кто впервые вступает в трудовые отношения, с 2021 года будут вестись только электронные книжки.

Большинство работодателей (38%) нейтрально отнеслись к нововведению, а 30% опрошенных положительно оценили перемены.

Абсолютное большинство российских компаний (52%) отметили, что переход на электронные трудовые книжки потребует дополнительных финансовых и трудовых затрат. Лишь 33% работодателей указали, что их компания полностью готова к переходу на новый формат трудовых книжек.

Часть респондентов отметила, что им понадобятся дополнительные обучающие семинары. Они также обратили внимание на то, что сейчас нет конкретной информации о сдаче отчетности.

Две трети опрошенных (66%) сообщили, что окончательно перейдут на электронные трудовые книжки в компании только в IV квартале 2020 года. Завершат процесс в I квартале — 16% работодателей, 10% — во втором, а 8% — в третьем.

Исследование прошло в декабре 2019 года. В нем участвовали 500 руководителей, HR-директоров, рекрутеров и HR-специалистов.

О переходе на электронные трудовые книжки стало известно в июле 2019 года из заявления занимавшего тот момент пост премьер-министра России Дмитрия Медведева. Он отметил, что преимуществом подобного перехода является снижение издержек работодателей, которые связаны с ведением и хранением бумажных трудовых книжек.