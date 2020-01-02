СПОРТ

Тренировки на морозе: бегуны Алматы готовятся к международному марафону

07:22 02/01/2020

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Занятия спортом – отличный способ держать себя в форме. В Казахстане началась подготовка к массовому забегу «Алматы марафон». Он пройдет в апреле, но тренироваться участники решили уже сейчас, в более суровых условиях – с морозом и снегом. Тренировку посетил корреспондент телеканала «МИР 24» Кирилл Харламов.

В горах Алматы почти минус 15 – на несколько градусов ниже, чем в городе. Но мороз не мешает Геннадию Зеленскому продолжать тренировки. Главное – спортивная обувь и термобелье.

«Первый слой – футболка, ее надо заправить. Второй слой – микрофлис. Третий слой идет немножко утепленный, сзади – флис, по бокам просто от ветра», – рассказал наставник бегунов.

Геннадий знает, о чем говорит: он больше шести лет готовит атлетов к марафонам. Тренер уверяет: риск заболеть зимой не выше, чем летом. Важно все делать грамотно, чтобы иммунитет не подвел.

«Чем выше интенсивность, продолжительность тренировки, тем больше организм тратит ресурсов. Они нужны ему не только для того, чтобы тренироваться и быть здоровым, но он еще начинает восстанавливаться. И когда у нас ресурсы на восстановление уходят, то у нас страдает иммунитет», – указал Зеленский.

Сейчас ученики спортсмена, непрофессиональные бегуны, готовятся к международному марафону. Тренируются каждый день.

«У меня есть половина друзей, которые занимаются, бегают, а есть те, кто только стремится к этому. Они, конечно, удивляются, потому что тяжело вставать в семь утра. На улице еще темно, надо это все делать до работы. Еще семья есть – на все надо найти время и до девяти заканчивать тренировку, максимум до 10», – отметил житель Алматы Данияр Саитбеков.

Наравне с обычным бегом любители спорта выбирают для поддержания формы и скайранинг – бег по горной местности.

В группе Чингиза Байкашева десять человек. На дистанцию выходят после работы. 20 километров преодолевают даже в минусовую температуру.

«Во время тренировки в любом случае у людей вырабатывается гормон счастья дофамин. И как мы знаем, 21 день это, то время когда человек привыкает к любому делу. И соответственно если люди уже годами тренируются, то для них это необходимая доза», – пояснил главный тренер по трейлраннингу Чингиз Байкашев.

Но врачи призывают не перегружать организм в морозы и напоминают: риск заболеть зимой повышается, когда температура падает ниже минуса 15 градусов.

«Погода на улице холодная, а вы начинаете бегать и, естественно, идет испарение. Вы активно бегаете, вам жарко, и вы останавливаетесь отдохнуть, если говорить простым языком. И вы сразу моментально можете переохладиться. Соответственно, бывают осложнения до пневмонии, бронхита», – указала врач общей практики городской клинической больницы №7 Алматы Ботагоз Жампозова.

Поэтому советуют начинать занятия бегом в конце лета, чтобы организм привык к нагрузкам и смене температуры на улице. Людям, которые все-таки тренируется зимой, тренеры напоминают: главное – делать этов специальной одежде и обуви, укреплять организм витаминами и избегать переохлаждения.

«Алматы марафон» – самый масштабный забег, который проходит в Казахстане. Ежегодно в нем принимают участие более 20 тысяч спортсменов из 50 стран.





Кирилл Харламов