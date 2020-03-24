СПОРТ

Тренеры РПЛ признали Дзюбу лучшим футболистом

04:25 24/03/2020

Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба стал лучшим футболистом, по мнению тренеров Российской премьер-лиги (РПЛ). Поскольку сезон игр был прерван из-за коронавируса, «Спорт-Экспресс» опросил 15 тренеров клубов, кого они считают лучшим футболистом по состоянию на март 2020 года.

Каждый участник опроса назвал свои варианты тройки лучших футболистов: за первое место претендент получал три балла, за второе – два, за третье – один. По итогам опроса, 25 баллов и первое место – у Артема Дзюбы.

Уступив всего один балл, второе место занял Гжегож Крыховяк – хавбек «Локомотива», а третье – у полузащитника «Ростова» Романа Еременко.

Несколько дней назад команды РПЛ еще соревновались в матчах 22 тура: «Локомотив» обыграл «Ростов» и поднялся на вторую строчку, «Спартак» обыграл в гостях «Оренбург» и занял восьмую. Но спортивные и прочие массовые мероприятия отменены, введен карантин и матчи между командами не проводятся. Даже товарищеские матчи сборной РФ по футболу с командами Швеции и Молдовы руководством РФС были отменены.



