Тульский футбольный клуб «Арсенал» отправил в отставку Игоря Черевченко с поста главного тренера команды. Изменения в тренерском штабе произошли после домашнего матча 25-го тура чемпионата России с «Ахматом» (1:3), в котором клуб потерпел пятое поражение подряд.

Как сообщает пресс-служба «Арсенала», готовить команду к заключительным турам Премьер-лиги будут наставник фарм-клуба Сергей Подпалый и тренер молодежки красно-желтых Николай Ковардаев. Туляки идут десятыми в турнирной таблице, набрав 28 очков.

45-летний Черевченко возглавлял «Арсенал» с 2018 года. В сезоне-2018/2019 команда заняла шестое место в чемпионате страны, дошла до полуфинала Кубка России и сумела пробиться в квалификацию Лиги Европы, где не преодолела отборочный раунд. Это лучшие результаты в истории клуба.

Игорь Черевченко покидает «Арсенал» В тренерском штабе ПФК «Арсенал» произошли изменения. Подробности👉https://t.co/0Gdh5z4jYu pic.twitter.com/3OjXomQ2Xi — ПФК Арсенал (@pfc_arsenal) July 1, 2020

По данным СМИ, руководитель «Арсенала» Гурам Аджоев обсуждал с экс-тренером «Локомотива» Юрием Семиным назначение в клуб в следующем сезоне.