СПОРТ

Тренер Жозе Моуринью: Тогда я впервые в карьере заплакал

06:02 03/05/2020

Моуринью привел команду к титулу чемпиона «Ла Лиги» и «Кубка короля», но не смог получить долгожданный Кубок Европы.

Португальский тренер вывел команду в три полуфинала подряд и сказал, что поражение от мюнхенской «Баварии» в сезоне 2011-12 было его самым большим разочарованием.

«В том сезоне мадридский «Реал» был лучшей командой в Испании, а также лучшей в Европе», – сказал он агентству Marca. – Вот почему нам было так трудно смириться с выходом в Лигу чемпионов «Баварии». Та ночь – единственный раз в моей тренерской карьере, когда я плакал после поражения. Я хорошо это помню… Айтор (Каранка) и я остановились перед моим домом и я, сидя в машине, расплакался… Это было очень тяжело, потому что мы были лучшими в том сезоне».

Моуриньо добавил, что у команды была определенная игровая стратегия. Футболисты всегда были хорошо организованы в обороне, все точно знали, что нужно делать. Они были способны совершать переходы, которые были «очень взрывоопасными, быстрыми и целенаправленными».

«Правда в том, что команда заслужила победу в Ла Лиге и Лиге Чемпионов», – уверен тренер.

По мнению Моуринью, возвращение футбола является «государственной задачей», и он предпочитает закончить сезон, даже за закрытыми дверями, без болельщиков.

«Если мы проведем оставшиеся девять матчей в чемпионате, это будет хорошо для каждого из нас, хорошо для футбола и хорошо для Премьер-Лиги. Это был бы хороший знак. Мне нравится думать, что футбол никогда не существовал за закрытыми дверями, потому что там будут телекамеры, и матчи все равно смогут посмотреть миллионы людей», – добавил он.

В качестве главного тренера Жозе Моуринью возглавлял португальские клубы «Бенфика», «Униан Лейрия» и «Порту», итальянский «Интернационале», английские «Челси» и «Манчестер Юнайтед» и испанский «Реал Мадрид». Сейчас он главный тренер английского клуба «Тоттенхэм Хотспур».

Накануне вице-президент FIFA Виктор Монтальяни рассказал, когда футбол вернется на стадионы.



