Главный тренер футбольного клуба «Спартак» Доменико Тедеско сообщил, что хотел бы пойти с игроками в поход в Сибирь. Об этом немецкий специалист заявил во время пресс-конференции перед матчем седьмого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) против ЦСКА.

Во время проходившей в онлайн-формате пресс-конференции у болельщиков была возможность задать вопросы Тедеско. Один из них включал в себя историю о тренере «Ливерпуля» Юргене Клоппе, который якобы во время работы с немецким «Майнцем» для сплочения команды вывозил игроков и тренерский штаб в поход на озеро в Швеции без еды, но с удочками, чтобы те сами добывали себе пропитание.

«Насколько я знаю, так делал не Клопп, а Мартин Шмидт, у них были трехдневные вылазки на природу, футболисты их ненавидели, «умирали». Это больше касалось не голода, а отсутствия сотовой связи; представьте, что это для молодых игроков. Я бы посетил Сибирь. Видел много документальных фильмов, хотел бы однажды туда отправиться», — цитирует ТАСС ответ Тедеско на вопрос о том, куда бы он повез «Спартак» в поход.

«Спартак» после шести туров занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-лиги, набрав 14 очков.

Матч 7-го тура РПЛ против ЦСКА состоится 13 сентября на «ВЭБ-Арене». Соперник красно-белых после шести туров с 10 очками располагается на пятой строчке.