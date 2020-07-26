Российский специалист Андрей Талалаев принял решение об уходе с поста главного тренера футбольного клуба «Крылья Советов», который не смог сохранить прописку в элитном дивизионе. Как сообщает пресс-служба самарской команды, 47-летний тренер решил возглавить другой клуб.

Талалаев возглавил «Крылья Советов» только 28 июня, сменив на этом посту Миодрага Божовича. По итогам завершившегося чемпионата Премьер-лиги самарцы заняли предпоследнее, 15-е место и вылетели в Футбольную национальную лигу, где проведут следующий сезон.

Сообщается, что команда продолжит подготовку к новому сезону по намеченному ранее графику. В воскресенье футболисты отправятся в Москву, где пройдут медосмотр, а затем разместятся на футбольной базе в Кратово. Руководить «Крыльями» будут Сергей Корниленко, Владимир Кухлевский и Виктор Гаус.

«Нисколько не жалею о решении возглавить «Крылья Советов» за шесть туров до окончания чемпионата, — заявил Талалаев. — Я благодарен руководству клуба за оказанное доверие в такой сложный момент. Мы разочарованы итоговым результатом, но все видели, что команда билась и сделала все от нее возможное. Где-то нам откровенно не повезло, а в концовке в итоговую турнирную таблицу вмешался коронавирус. Я не сомневаюсь, что «Крыльям» по силам решить задачу по возвращению в РПЛ за один сезон».

Андрей Талалаев покидает "Крылья Советов"https://t.co/M1YBIWEs3r pic.twitter.com/hLksvpUxnr — ПФК Крылья Советов (@fckssamara) July 25, 2020

По данным СМИ, новым клубом тренера будет грозненский «Ахмат», занявший под руководством Игоря Шалимова 13-е место в РПЛ. Стороны уже согласовали двухгодичный контракт.

До «Крыльев Советов» Талалаев был главным тренером клубов «Волга», «Тамбов», «Химки», «Росич», а также армянского «Пюника», помощником тренера в краснодарской «Кубани». В 2004 году специалист работал в тренерском штабе московского «Спартака» под руководством итальянца Невио Скалы.