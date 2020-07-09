Футболисты «Спартака» на своем стадионе сыграли вничью со счетом 1:1 с «Локомотивом» в матче 27-го тура чемпионата России по футболу. У спартаковцев мяч забил Эсекьель Понсе (38′), у «железнодорожников» с пенальти отличился Алексей Миранчук (43′).

На 40-й минуте главный арбитр Сергей Лапочкин назначил пенальти в ворота хозяев поля. Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско в эмоциональной форме выразил недовольство этим решением, за что получил две желтые карточки и был удален.

«В который раз против «Спартака» принимаются неоднозначные решения, — сокрушался на пресс-конференции Тедеско. — Промолчу про сам факт пенальти, но Умаров до этого сыграл чисто в мяч против Марио, а судья свистнул в пользу «Локомотива», что в итоге привело к пенальти.

Мы играли с детьми. Если они не будут играть в тело, то нас будут убивать. Судьи убивают нас каждый матч. Не в первый раз такое. Ситуация с Айртоном, Бакаевым — почему судьи не обратятся к VAR? А против нас VAR всегда используют. 8 желтых у Бакаева. Как это? Почему? Бакаев — грубый игрок? Сюрприз ли это перед матчем против «Сочи»? Все время принимаются решения против нас. Это не в одном матче, а постоянно».

Тедеско был удален впервые, но он является первым тренером в истории российских чемпионатов, который пропускал матч из-за перебора желтых карточек.

«Спартак» (33), располагающийся на седьмом месте, не смог победить в четвертом матче подряд. «Локомотив» (50) в третьей игре кряду сыграл вничью и находится на второй позиции, которая дает право на участие в Лиге чемпионов.