Тренер по ушу и звезда боевиков «Монах», «Удар лотоса», «Путь» Дмитрий Воробьёв найден мёртвым в своей квартире в Санкт-Петербурге. Он жил в 17-этажном доме, по предварительным данным, тело спортсмена нашли 29 декабря.

Дмитрий Воробьёв участвовал и побеждал во множестве соревнований, 58-летний тренер практиковался у мастеров с мировым именем: гранд-мастер Ди Гоюн, Джамал Ажигерей. Российский спортсмен хорошо владел мечом цзянь, шестом, девятизвенной цепью цзюцзебянь, сообщает Пятый канал.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Омске прохожие заметили на улице труп мужчины, который стоял на коленях. Они вызвали наряд полиции для определения причины смерти.

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