Наставник рассказал, как относятся к отечественным спортсменам за границей

Александр Жулин, в прошлом чемпион мира и призер Олимпиад в танцах на льду, а нынче тренер по фигурному катанию, поделился мнением о предстоящих соревнованиях. Он допустил, что чемпионат мира не состоится из-за «любви» к русским.

После того как мировое состязание 2020 года не прошло в назначенный срок, его могут отменить совсем. Сейчас все зависит от ситуации с коронавирусом, пояснил наставник.

ISU и телевидение, которые понесут убытки, если такое произойдет, будут стараться, чтобы этого не случилось. Однако пока не определено ни место для проведения соревнований, ни то, как фигуристы будут пересекать границы, чтобы попасть туда.

Если предположить, что ЧМ все же будет проходить, как и было решено, в Швеции, американцы, канадцы, японцы и не только могут отказаться участвовать в нем. И. чтобы не проводить соревнования без фигуристов из ведущих стран, его просто отменят, добавил Жулин в беседе с корреспондентом «РБК-Спорт».

Мировые рекордсмены из Франции Пападакис и Сизерон уже объявили, что не поедут. Получится, что у наших спортсменов снова, как и на чемпионате Европы, будет превосходство. Поэтому организаторам чемпионата при их «огромной любви» к русским легче отменить его, сказал тренер.

Как сложится обстановка в дальнейшем, не известно. Пока же отечественным фигуристам нужно готовиться к этапу Гран-при в Москве и чемпионату России,

С 20 по 26 января в австрийском городе Граце проходил чемпионат Европы 2020 года. Наши фигуристы завоевали все золото. В целом по итогам турнира у них на счету 10 медалей из 12 возможных.