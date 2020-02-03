СПОРТ

Тренер Нурмагомедова рассказал, кому выгоден реванш Хабиба с Макгрегором

05:04 03/02/2020

Отец российского бойца, победившего в 2018 году Конора Макгрегора, уверен в победе своего сына на реванше. Бой может состояться из финансовых соображений UFC, пишет «Лента.ру».

Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер Хабиба Нурмагомедова рассказал, что со спортивной точки зрения реванш между российским бойцом и ирландцем не имеет смысла. В поединке Нурмагомедова и Макгрегора, по мнению тренера первого, заинтересован глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт, который может очень хорошо на этом заработать.

В январе наставник Хабиба Нурмагомедова заявил, что борец согласится на повторный бой с Макгрегором за гонорар в размере 100 миллионов долларов. Эту сумму тренер назвал после победы ирландца над Дональдом Серроне.

Хабиба Нурмагомедова и Коннора Макгрегора связывает давняя история. В октябре 2018 года между ними состоялся бой, победу в котором одержал российский борец. Это принесло ему титул чемпиона UFC в легком весе.



