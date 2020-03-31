СПОРТ

Тренер назвал пять упражнений от пивного живота

17:54 31/03/2020

Тренер Игорь Заржицкий назвал пять упражнений от пивного живота, которые можно выполнять без тренажеров в домашних условиях. Выполнять этот комплекс необходимо трижды в неделю, на каждое упражнение – по три подхода и 20 повторений. Уже через месяц, пообещал Заржицкий, от пивного живота не останется и следа.

Первое упражнение – «вакуум». Оно прорабатывает поперечную мышцу живота, укрепляет диафрагму. Тренер посоветовал делать «вакуум» натощак перед питьем воды. «Мы выполняем втягивание мышц живота, стараемся максимально поднять диафрагму, делаем выдох, возвращаем обратно», – сказал он. Живот нужно держать втянутым хотя бы 12 секунд, но новичкам следует быть аккуратными – не доводить себя до головокружения. После каждого втягивания необходима пауза, чтобы подышать.

Второе упражнение направлено на скручивание мышц живота. Поднимать корпус сильно не нужно. «Ложимся на спину, ноги немного сгибаем в коленях, прижимаем поясницу, немного округляем грудной отдел, поднимаемся вверх, отрываем лопатки, стараемся прижать поясницу к полу, возвращаемся обратно, делаем вдох, растягивая при этом мышцу брюшного пресса, не расслабляя ее. Вверх – выдох», – объяснил инструктор.

Третье упражнение – на мышцы пресса, должны работать только они. Нужно лечь на пол, руки положить под поясницу. «Ноги поднимаем вверх, немного прижимаем живот, возвращаем плавно обратно, ноги на пол не ставим, стараемся оставить концентрацию на мышцы живота. Поднимаем вверх – делаем выдох», – пояснил Игорь Заржицкий.

Четвертое упражнение от пивного живота необходимо для проработки косых мышц. Выполняется оно также лежа. Левую ногу нужно закинуть на колено правой, левую руку отвести в сторону, правую – за голову. «Правым локтем тянемся к левому колену. Правый локоть хорошо разводим, растягиваем при этом прямые мышцы живота и косую», – говорит тренер. Он посоветовал максимально поднимать корпус и не расслаблять живот.

Заключительное упражнение от пивного живота нужно делать лежа, с прижатой к полу поясницей, подняв ноги. Это исходное положение. «Тянемся ладонями вверх, поднимаемся – делаем выдох – возвращаемся обратно. Таким образом, мы немного увеличиваем амплитуду за счет того, что уже подкручен таз. Возвращаемся обратно – не расслабляем живот», – прокомментировал технику выполнения Игорь Заржицкий.

Этот комплекс упражнений способен заменить многие тренажеры.



