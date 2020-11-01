Главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич после поражения от «Сочи» со счетом 1:2 в гостевом матче 13-м тура чемпионата России раскритиковал своих игроков.

По мнению наставника «железнодорожников», отношение у футболистов к играм Лиги чемпионов и матчам первенства страны сильно отличается.

«До перерыва грубо ошибались и делали подарки сопернику, чем они воспользовались и забили голы. Как можно так медленно и спокойно играть на уровне чемпионата России? Здесь каждая команда, особенно такая опытная, как «Сочи», будет использовать подарки. Второй тайм был другим, но они глубоко оборонялись и держали результат, — приводит слова Николича официальный сайт «Локомотива». — Самый главный вопрос, почему мы играли в первом тайме с таким отношением и такими ошибками. Я разберусь, что случилось. Это недопустимо, что с «Зальцбургом» и «Баварией» мы делаем все, что только можем, а через два дня не уважаем домашний чемпионат. Это проблема, которую я должен решить».

Проигрываем в матче #СочиЛоко. pic.twitter.com/nVMpZPd2zc — «Локомотив» (@fclokomotiv) October 31, 2020

«Локомотив» (21) проиграл второй матч подряд в чемпионате России и сейчас занимает шестое место в турнирной таблице первенства страны, отставая от лидирующего «Спартака» (27) на шесть очков.