Главный тренер подмосковных «Химок» Сергей Юран заявил, что место его клуба в Российской Премьер-лиге (РПЛ) было продано и деньги по сделке лежат на депозите.

Подмосковный клуб занял второе место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и получил путевку РПЛ на следующий сезон, однако ранее сообщалось, что команда может отказаться от повышения в классе по причине недостатка финансов.

«Сейчас все задаются вопросом, где «Химки» будут играть в следующем сезоне? Отвечаю. В последнее время мне поступила информация из нескольких источников. Почему нам мешают зайти в РПЛ? Оказывается, как мне говорят источники, наше место в Премьер-лиге якобы уже продано! И деньги лежат на депозите. Поэтому я хочу обратиться к РФС и к прокуратуре Московской области, чтобы они взяли эту ситуацию на контроль», — цитирует заявление Юрана «Спорт-Экспресс».

Если «Химки» откажутся от участия в розыгрыше РПЛ сезона-2020/21, то в ФНЛ из элиты вылетит лишь одна команда — «Оренбург». Печальной участи избежит занимающий 15-е место самарский клуб «Крылья Советов».

Официальное заявление «Химок» по поводу дальнейшей судьбы «Хтмок» ожидалось по окончании воскресного полуфинального матча Кубка России, в котором команда Юрана победила в Екатеринбурге «Урал» (3:1) и вышла в финал турнира, где встретятся с победителем матча между петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком».

«Заявляю ответственно. Мы готовы играть в РПЛ с бюджетом в 350 миллионов. Об этом, кстати, ранее заявлял министр физической культуры и спорта Московской области. Мы не просим никаких миллиардов. Нам не нужно даже 400 миллионов. Так почему мы опять не заходим в РПЛ?! Почему нам всячески мешают?» — добавил тренер.

«Химки» основаны в 1997 году. За это время команда на протяжении трех сезонов, с 2007 по 2009 год, выступала в Премьер-лиге. Ее лучшим результатом в высшем дивизионе российского футбола стало девятое место в чемпионате страны 2007 года.