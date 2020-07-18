У чемпионки мира среди юниоров в парном катании Екатерины Александровской в январе был приступ эпилепсии, поэтому врачи советовали ей завершить карьеру, заявил тренер фигуристки Андрей Хекало. Ранее источник в правоохранительных органах заявил, что найденная мертвой Александровская, скорее всего, покончила с собой.

Хекало отметил, что приступ произошел 10 января. Поэтому спортсменка не пришла на тренировку. Мать успела вызвать скорую помощь, приехавшие рвачи положили девушку на обследование. Катя пролежала в больнице две недели. Врач после этого заявил, что это эпилепсия, и Александровской не стоит заниматься спортом, ведь приступ может произойти в любой момент.

Тренер подчеркнул, что с болезнями выступают многие спортсмены. Он пытался переубедить врача, но все напрасно. Тот отметил, что Кате надо заканчивать со спортом и заняться другой жизнью. Александровская могла поступить в любой вуз, с головой у нее все было в порядке.

Отметим, что ранее в СМИ сообщалось, что причиной суицида Александровской могла стать депрессия. Девушка оставила записку на столе, на которой было написано «Люблю».