Инцидент произошел в США. Трехлетний ребенок перенес инсульт, а позже выяснилось, что у него был коронавирус.

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Родители мальчика срочно обратились к медикам, когда у него отнялась рука, а речь стала невнятной. В крови у ребенка нашли антитела.

Позже стало известно, что в мозгу мальчика нашли тромб. Оперировавший ребенка врач отметил, что заразившиеся COVID-19 пациенты склонны к тромбозу.

До 30% пациентов, серьезно больных коронавирусом, демонстрируют признаки тромбоза, сообщили британские медики. Они могут быть виновниками многих смертей. Тромбы возникают в результате серьезного воспаления легких, что является естественной реакцией организма на присутствие вируса.

Около 6% случаев выявления коронавирусной инфекции в России приходится на детей. Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для родителей в условиях пандемии. Так, например, стоит оградить ребёнка от контактов с посторонними, избегать общественных мест, чаще проветривать помещение и не реже раза в неделю проводить влажную уборку.

Ранее подросток из США, перенесший редкое осложнение после коронавируса, рассказал о его симптомах. У мальчика развилась сердечная недостаточность, и некоторое время он провел в реанимации. Это осложнение фиксировали у несовершеннолетних из разных стран мира, в некоторых случаях оно приводило к летальному исходу.