Три человека, прибывших в Санкт-Петербург из КНР и госпитализированных с подозрением на коронавирус, продолжают находиться в петербургской инфекционной больнице. Об этом «РИА Новости» рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

Роспотребнадзор уже разработал метод диагностики нового коронавируса. Среди его основных преимуществ отмечаются широкая распространенность, высокая чувствительность, благодаря которой можно выявлять единичные копии вирусов, а также скорость получения результатов — 2–4 часа.

Центр стратегического планирования при Минздраве заявил, что создаст специальный тест на наличие 2019-nCoV. Диагностика заболевания займет порядка 15–20 минут.