Появление провокационных плакатов про Россию в США опасно, поскольку это играет на «антирусских настроениях», которые возникли в стране довольно давно, заявил в беседе с Россотрудничеством журналист и телеведущий Владимир Познер.

Ранее глава Конгресс русских американцев (CRA) попросил компанию Manhattan Mini Storage в Нью-Йорке убрать провокационный плакат с надписью «Голосуй, потому что уроки русского языка дорогие». Глава конгресса Наталья Сабельник подчеркнула, что содержание баннера дискриминирует русскоязычных жителей Соединенных Штатов и допустила, что авторы лозунга, вероятно, подразумевали якобы имевшее место вмешательство России в выборы президента страны.

Телеведущий напомнил, что Демократическая партия уже обвиняла Россию во «вмешательстве» в американские выборы после поражения в 2016 году, хотя никаких доказательств не было предъявлено.

«На всякий случай вновь вспомнить о так называемом «вмешательстве России» в избирательный процесс — это для Демократической партии такой хороший ход. Потому что, если они проиграют, а они проиграть могут, они опять спишут свой проигрыш на Россию и будут требовать крови. Грубо говоря — новых санкций», — высказался Познер.

Он допустил, что, даже если кандидат в президенты США от демократов Джо Байден одержит победу на выборах, Вашингтон не упустит возможность «наказать» Москву.

«И в этом случае это довольно опасный ход», — отметил журналист.

Как ранее заявил директор ФБР Кристофер Рэй, российская сторона якобы пытается повлиять на выборы в США в 2020 году, но не трогает инфраструктуру. При этом он не привел никаких доказательств попыток влияния на выборы. Кроме того, американская разведка подозревает Россию, Китай и Иран в желании вмешаться в избирательную кампанию в 2020 году. Москва категорически отрицает какое-либо вмешательство.