Сооснователь и глава Альфа-банка Петр Авен в интервью РБК назвал требования российского миллиардера, акционера холдинга En+ Group Олега Дерипаски к Центробанку из-за санкций США экзотичными.

«Мне представляется очень экзотичным требование Олега Владимировича [Дерипаски] перевести Центральный банк в подчинение Минфина. Вся экономическая история очень отчетливо и однозначно показывает, что независимость Центрального банка — важнейшее условие нормального экономического развития», — отметил Авен.

Сам бизнесмен и возглавляемый им банк полностью поддерживают проводимую ЦБ политику и не считают ее направленной на поддержку антироссийских санкций со стороны США. Регулятор, по его словам, нацелен прежде всего на поддержание стабильности российской банковской системы.

Кроме того, сами банки, в том числе Альфа-банк, вынуждены соблюдать наложенные на страну ограничения: чтобы не попасть под них самим и соблюсти интересы иностранных партнеров, в которых открыты корреспондентские счета.

Олег Дерипаска, чей бизнес был затронут американскими санкциями (а сам он вынужден был снизить долю владения в главных активах), в последнее время активно выступает с критикой действий российских властей по противодействию санкциям. В одном из заявлений он отметил, что этой деятельностью в России занимаются «пофигистично».

4 августа в собственном Telegram-канале Дериаска написал, что российский Центробанк «не только не противодействует санкциям, накладываемым Минфином США на российские компании, а фактически следит, чтобы российские банки им следовали».