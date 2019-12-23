Травмы колена в молодости значительно повышают вероятность возникновения остеоартрита коленного сустава к среднему возрасту, особенно если они сопровождались переломами костей или разрывами соединительной ткани, как показало шведское исследование, опубликованное в British Journal of Sports Medicine.

Ученые из Лундского университета в течение 19 лет наблюдали за 149288 взрослыми людьми, в начале исследования участникам было от 25 до 34 лет. Травмы колена перенесли 5247 человек. По сравнению с людьми, у которых никогда не было таких травм, вероятность развития остеоартрита коленного сустава в течение первых 11 лет наблюдения у них была почти в шесть раз выше. Еще через 8 лет этот риск для травмированных людей был в три раза выше.

«Травмы, которые возникают внутри коленного сустава, например, в мениске или крестообразной связке, могут изменить биомеханические схемы нагрузки на колено. Такие травмы могут привести к дисбалансу в передаче силы внутри коленного сустава, что перегружает суставный хрящ и увеличивает риск развития остеоартрита. Это не характерно для травм, которые в основном затрагивают наружную часть коленного сустава, например, ушибов», – рассказала руководитель исследования Барбара Снокер (Barbara Snoeker).

История травм колена является известным фактором риска, наряду с избыточным весом, возрастом, женским полом или наличием работы с большой нагрузкой на суставы. Однако предыдущие исследования не дают четкой картины, могут ли определенные виды травм с большей вероятностью привести к остеоартриту.

Чаще всего травмы затрагивают множественные структуры колена (21%), далее следовали порезы и ушибы (18%), а также разрывы хрящей или других тканей (17%).

Исследование также показало, что повреждения крестообразной связки (соединяющей бедренную кость с голенью) на 19,6% чаще приводили к остеоартриту коленного сустава, разрывы мениска – на 10,5%, а переломы голени в районе коленной чашечки – на 6,6%.