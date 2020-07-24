После серьёзной травмы спины, Яна Захарова вынуждена целый месяц находиться в лежачем положении. Но о моральном спокойствии ей можно только мечтать, так как постоянно на эмоции бедную девушку выводит творческий союз Евгения Ромашова и Виктории Ди.



В одном из выпусков Острова любви показали, что Виктория целенаправленно приходит к Яне с целью позлить её. Зрители не понимают, почему у Ди нет даже капли сострадания. Ведь должно же у девушки быть малейшее сочувствие к Яне, рядом с которой она провела столько времени. Ведущий Антон Беккужев тоже не раз поднимал данную тему и обсуждал с Яной поведение Виктории.



Получается, длительная изоляция людей в одном пространстве может вытащить на поверхность не самые лучшие людские качества. У многих зрителей создаётся ощущение, что Виктория вообще не намерена строить с кем-либо отношения, а главная её миссия на проекте – цеплять и причинять боль другим людям. Это показало и отношение к Яне, и её поведение в целом.