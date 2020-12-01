Процедура искусственной вентиляции легких может приводить к осложнениям COVID-19. Ученые из Португалии и Нидерландов выяснили, что в 23% случаев пациенты на ИВЛ сталкиваются с грибковыми поражениями легких, что в четыре раза увеличивает риск смерти. Врачи уточнили, что причинами развития этой патологии может стать как механическое повреждение, так и последствия медикаментозной терапии COVID-19.

Пациенты с COVID-19, находящиеся на искусственной вентиляции легких (ИВЛ), в 23% случаев сталкиваются с грибком, поражающим легкие. Об этом сообщили специалисты научно-исследовательского института наук о жизни и здоровье Университета Минью в Португалии, а также медики отделения внутренней медицины Медицинского центра Университета Радбоуд Нидерландов. Соответствующее исследование было опубликовано на портале mdpi.com.

Ученые обнаружили, что на ИВЛ у некоторых пациентов с коронавирусом развивается легочный аспергиллез — заболевание, вызванное грибами рода Aspergillus: у 60 из 257 обследованных ими больных COVID-19 (23,3%) образцы мазка из горла показали наличие этой грибковой инфекции.

Aspergillus повышает летальность среди пациентов в отделениях реанимации и интенсивной терапии на 16–25%, заявил в середине ноября на XXIII Кашкинских чтениях заведующий кафедрой клинической микологии, аллергологии и иммунологии СЗГМУ имени И. И. Мечникова Николай Климко.

Он добавил, что кроме Aspergillus, у некоторых больных на ИВЛ развивается грибковый сепсис, вызванный грибами Candida. По словам врача, это происходит довольно редко — только в 1-2% всех случаев.

«Тем не менее летальность составляет 50%, то есть каждый второй умирает», — цитируют профессора «Известия».

Как объяснила «Газете.Ru» пульмонолог Анна Тимофеева, грибок на ИВЛ чаще всего развивается из-за сильных препаратов, которыми лечат больных с тяжелым течением COVID-19.

«Ведь в реанимацию попадают пациенты, которые безуспешно лечились сначала в условиях амбулатория, затем в стационаре, а уж потом, исчерпав ресурсы медикаментозной поддержки, попали в реанимационные отделения с осложнениями, то есть все время на организм оказывалась массивная терапия», — сказала врач.

Она подчеркнула, что чаще всего на ИВЛ попадают пациенты с сопутствующими хроническими заболеваниями, из-за чего их организм также может быть истощен медикаментами. Так, некоторые лекарства позволяют бороться с симптомами, но в то же время подавляют иммунитет. «На фоне этого состояния начинается рост патологической флоры, в том числе и грибковой», — пояснила Тимофеева.

Как правило, такой эффект дает иммуносупрессивная терапия, которая проводится с целью подавления нежелательных иммунных реакций организма, указала пульмонолог Марина Казакова. Она рассказала «Газете.Ru», что такое лечение применяется в случае риска развития цитокинового шторма — гиперреакции иммунной системы.

Иммунолог Мария Польнер уверена, что приводить к развитию грибковых поражений могут и антибиотики.

Врач объяснила «Газете.Ru», что иногда причиной грибковых осложнений становится и сам аппарат ИВЛ. «Дело в том, что ИВЛ — сама по себе травматическая процедура. Она нарушает защитные свойства дыхательных путей, например, мукоцилиарный клиренс (когда реснитчатые клетки, выстилающие дыхательные пути, выводят патогенные организмы, — „Газета.Ru“)», — обратила внимание эксперт.

Также возможно формирование биопленки из микроорганизмов вокруг трубки аппарата ИВЛ, что затрудняет естественный ответ иммунитета больного — из-за нарушения защитной функции легких к уже имеющейся коронавирусной инфекции присоединяется и грибковое поражение.

Вместе с тем врач общей практики Анастасия Тараско сказала «Газете.Ru», что аппараты ИВЛ также нарушают естественные дренажные функции легких — механическое очищение воздуха в бронхах.

«Это приводит к размножению патогенной микрофлоры, в том числе и грибковой», — отметила она.

Диагностировать грибковое осложнение не всегда удается вовремя — именно это и приводит к летальным исходам, добавила Мария Польнер.

«Симптомы грибковой инфекции (ухудшение общего состояния, повышение температуры тела, учащения частоты сердечных сокращений, появление отделяемого из дыхательных путей) очень схожи и с самой коронавирусной пневмонией, и иногда для определения диагноза необходима рентгенография грудной клетки и бронхоскопия, что является сложными процедурами для человека в реанимации», — пояснила врач.

Анастасия Тараско рассказала, что помимо грибковых поражений, наиболее частым осложнением у пациентов на ИВЛ является внутрибольничная инфекция (любые клинически выраженные заболевания микробного происхождения, поражающие больного в стационаре).

«Это самые агрессивные и самые устойчивые к лекарствам патологии, свойственные больным, находящимся в реанимации. К счастью, у врачей уже есть четкий алгоритм, как бороться с такими заболеваниями», — подчеркнула специалист.

Нередко среди осложнений от ИВЛ встречаются бронхиты, трахеобронхиты, свищи гортани (механическое поражение гортани), а также кровотечения сосудов легких, что в некоторых случаях может стать для пациента фатальным.