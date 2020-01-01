Городской транспорт Москвы перевез в новогоднюю ночь на 20% больше пассажиров по сравнению с прошлым годом. Об этом 1 января 2020 года сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Как он написал на своей странице в Twitter, московский транспорт в четвертый раз работал в новогоднюю ночь без перерыва.

Уже четвертый раз московский транспорт работал в новогоднюю ночь без перерыва. И впервые бесплатно. В результате его выбрали 750 тысяч москвичей и гостей города — на 20% больше, чем в прошлом году. Это рекорд! — Сергей Собянин (@MosSobyanin) January 1, 2020

«И впервые бесплатно. В результате его выбрали 750 тысяч москвичей и гостей города — на 20% больше, чем в прошлом году. Это рекорд!» — добавил столичный градоначальник.

Как ранее сообщил Собянин, в новогодних гуляньях в Москве приняли участие порядка 2,7 миллиона человек. Были проведены почти 600 мастер-классов, показаны больше 1,8 тыс. театральных и концертных постановок.