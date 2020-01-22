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Трансферы игроков в 2019 году обошлись российским клубам в 285,6 млн долларов

00:42 23/01/2020

Международные трансферы игроков в 2019 году российским футбольным клубам обошлись в 285,6 млн долларов. Соответствующие данные приводятся в отчете ФИФА, который опубликован на сайте организации, пишет РИА «Новости».

Всего клубы потратили 7,35 млрд долларов, а это на 5,8% больше, чем в 2018 году – 6,94 млрд. Было совершено 18 042 международных перехода игроков, большая часть из которых пришлась на бесконтрактников – 64,3%.

В основном трансферы происходили из-за истечения контракта игрока – 39,5% или расторжения по согласию сторон – 35,9%. На полноценные переходы между клубами пришлось только 11,6% от международных переходов.

76,2% от общей суммы – 5,6 млрд долларов на трансферы потратили клубы, которые входят в УЕФА. На клубы Англии, Испании, Италии, Германии и Франции пришлось 5 млрд из суммы европейских трансферов. Шестое место в данном списке заняла Россия. В 2019 году было совершено из российских клубов международных трансферов на 100,4 млн, что на 16,6% больше, чем годом ранее. В итоге Россия заняла 11 место по этому показателю, а в лидерах оказалась Англия – 968,8 млн.

Чаще всего игроки переходили из бразильских клубов в португальские, на втором месте – трансферы из Англии в Шотландию, а на третьем – из Португалии в Бразилию. А вот переходы из российских клубов в армянские стали седьмыми по популярности – 92 трансфера.

Чаще всего в 2019 году перемещались бразильские игроки, на втором месте – аргентинцы, а на третьем – британцы. На бразильцев за год было потрачено 925 млн долларов, французы заняли вторую строчку рейтинга – 826,7 млн, а третью – португальские игроки (544,5).

В основном в трансферах участвовали игроки в возрасте от 18 до 23 лет, а также от 24 до 29 лет. Меньше всего переходили спортсмены старше 35 лет.

А вот в женском футболе в минувшем году было зафиксировано 833 международных трансфера, общая сумма которых составила 652,032 тыс. долларов, что на 16,3% больше, чем годом ранее.

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