Советники президента США Дональда Трампа стали реже оповещать его о «связанных с Россией угрозах для США», сообщает телеканал CNN со ссылкой на бывших официальных лиц из администрации Трампа.

Согласно заявлениям многих бывших официальных лиц из администрации, которые присутствовали на посвященных разведке брифингах и готовили для них документы, противодействие Трампа предупреждениям разведки о России привело к тому, что команда президента по национальной безопасности стала реже информировать его о «связанных с Россией угрозах».

«Президент создал такую среду, которая отговаривает, если даже не запрещает, упоминать какую-либо разведывательную информацию, которая неблагоприятна для России», — приводит телеканал слова одного из бывших высокопоставленных сотрудников, занимавшихся вопросом национальной безопасности США.

Ранее газета New York Times со ссылкой на анонимных представителей американской разведки опубликовала статью, в которой утверждалось, что военная разведка РФ предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане и что президента США Дональда Трампа проинформировали об этом. Доказательств предоставлено не было.

Посольство РФ в США потребовало от властей страны адекватной реакции на угрозы, которые поступают в адрес дипломатов из-за новостей про Россию и Афганистан. МИД РФ назвал сообщения СМИ фейком. Трамп назвал статью «заказухой». Белый дом, Пентагон и разведка США заявили, что подтверждений сообщениям на данный момент нет и что Трампа о них не информировали.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикацию New York Times про «сговор» России с талибами, заявил, что эти утверждения являются ложью. На вопрос журналистов о том, обсуждал ли Трамп каким-то образом эту тему с Владимиром Путиным в течение этого года, Песков ответил отрицательно.