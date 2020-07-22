Президент США Дональд Трамп заверил журналистов, что носит маску, когда находится рядом с людьми, и продемонстрировал, что она у него с собой.

«Я делаю это, когда это необходимо. Я ношу маску с собой, вот она … Я с радостью буду ее использовать. Нет проблем … Я надену ее, когда я в группе людей, если я в лифте, и со мной другие люди, в том числе, например, охрана, это не их вина, я должен быть в лифте, я хочу и их защитить, я надеваю маску», — сказал он в среду журналистам.

На этих словах Трамп достал из правого кармана пиджака темно-синюю маску с клапаном и показал ее прессе. При этом на пресс-конференции он выступал без маски, пояснив это тем, что в пресс-центре Белого дома была возможность соблюдать рекомендованную в условиях коронавируса дистанцию.

Ранее Трамп не раз говорил, что не любит надевать маску, объясняя это в том числе тем, что не хотел бы давать СМИ возможность сфотографировать его в таком виде. На прошлой неделе он впервые появился в маске публично, когда посещал госпиталь под Вашингтоном.