Продолжая свою жесткую политику несмотря на результаты выборов, президент Трамп в четверг своим указом запретил американцам инвестировать в китайские компании, которые, по убеждению Вашингтона, принадлежат или контролируются китайскими военными, пишет Reuters.

Этот указ затронет ряд крупнейших компаний, в том числе, China Telecom (NYSE:CHA), China mobile (NYSE:CHL) и производителя оборудования для видеонаблюдения Hikvision (SZ:002415).

Администрация Трампа стремится удержать пенсионные фонды и другие американские компании от покупки акций 31 китайской компании, внесенных в начале этого года в «черный список» министерством обороны страны как, якобы, «поддерживаемые китайскими военными».

Уже начиная с 11 января 2021 года будет запрещено покупать акции этих компаний, а сделки по их продаже будут разрешены до 11 ноября 2021 года.

Свой шаг Белый дом оправдывает тем, что «Китай все активнее использует американский капитал для получения ресурсов и создания возможностей для развития и модернизации своих военных, разведывательных и других средств безопасности».

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Негативное воздействие указа президента США уже почувствовала на себе China Telecom, акции которой в пятницу упали на 7,8% на бирже в Гонконге, а также еще один оператор связи, China Unicom (NYSE:CHU), который заявил, что среди компаний, затронутых этим указом, будет его материнская компания China United Network Communications (SS:600050). China Unicom также сообщила о падении своих акций в этот день на 6,7%.

Китайские компании и их «дочки» в США, по мнению советника Белого дома по торговле Питера Наварро, имеют капитализацию примерно в $0,5 трлн.

Заметим, что этот указ стал первым шагом администрации Трампа после выборов, который указывает на то, что он пытается использовать «с пользой» последние месяцы нахождения у власти для расправы с Китаем.

Месяц назад появился аналогичный законопроект сенатора-республиканца Марка Рубио. Сегодня сенатор похвалил последние действия администрации Трампа, сказав, что это «долгожданное начало защиты наших рынков и инвесторов».

Комиссия по ценным бумагам и биржам США и представители министерства финансов еще в августе призвали Трампа изгнать с американского рынка китайские компании, торгующиеся на биржах США и не выполняющие аудиторские требования, к январю 2022 года.

Сама же Уолл-стрит отнеслась к инициативе прохладно, и акции китайских компаний после недавнего роста упали.

«Рынок, вероятно, обеспокоен тем, что президент Трамп собирается усилить напряженность в отношениях с Китаем и Ираном в последние два месяца своего пребывания на посту президента», — сказал Крис Заккарелли, директор по инвестициям Альянса независимых советников.

— При подготовке использованы материалы Reuters

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