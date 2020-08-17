Президент США Дональд Трамп заявил, что если кандидат от демократической партии Джо Байден выиграет президентские выборы в ноябре, то США превратятся во «вторую Венесуэлу».

«Это самые опасные выборы из тех, которые у нас были. Потому что не думаю, что мы сможем когда-нибудь вернуться, если они (демократы — ред.) придут. Будет вторая Венесуэла. Я раньше говорил, что скорее всего, так будет, теперь я уверен. Потому что это одинаковая идеология, у нас будет вторая Венесуэла, если они выиграют», — сказал Трамп, выступая в штате Висконсин.

Выборы президента пройдут в США в ноябре. Кандидаты от обеих партий формально будут названы на предстоящих в скором времени в августе съездах, но уже сегодня известно, что от республиканцев бороться за второй срок будет действующий президент Дональд Трамп, от демократов — Джо Байден.