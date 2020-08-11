Президент США Дональд Трамп заявил, что обязательно пригласит президента России Владимира Путина на встречу G7, которую американский лидер хочет провести после ноябрьских президентских выборов.

«Мы пригласили ряд лидеров на встречу. Я непременно пригласил бы его (Путина) на встречу. Думаю, что он является очень важным фактором. Мы пригласим лидеров, которые не входят в G7, некоторые уже приняли приглашения», — сказал Трамп журналистам.

«Но думаю, нам стоит провести встречу после выборов, думаю атмосфера будет лучше после выборов», — добавил президент.

Ранее президент Трамп заявил, что переносит встречу «Большой семерки» на сентябрь и хочет пригласить туда дополнительно четыре страны: Россию, Индию, Австралию и Республику Корею. По его словам, присутствия России в G7 требует здравый смысл.