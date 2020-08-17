Президент США Дональд Трамп заявил о готовности к дебатам с кандидатом в президенты от Демократической партии Джо Байденом, но отметил, что со стороны последнего такой готовности не наблюдается.
Выборы президента пройдут в США в ноябре. Кандидаты от обеих партий формально будут названы на предстоящих в скором времени в августе съездах, но уже сегодня известно, что от республиканцев оспаривать свое право на второй президентский пост будет действующий президент Дональд Трамп, от демократов — Джо Байден.
"Мы хотим дебатов. Мы готовы… Одни из дебатов должны быть раньше (до начала досрочного голосования – ред.), но мы видим, что Джо не хочет дебатов", — сказал Трамп в понедельник в эфире телеканала Fox News.
«Если Джо выдержит дебаты, а это, по-моему, полтора часа на ногах … новости скажут, что это было лучшее выступление в истории дебатов … Если он сможет спуститься со сцены и дойти обратно без помощи, это будет величайшее выступление в истории дебатов. Вы это знаете, и я это знаю», — добавил Трамп.