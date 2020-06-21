Президент США Дональд Трамп на митинге в Талсе (штат Оклахома) заявил, что нужно снизить темпы тестирования на коронавирус, так как в стране выявляют слишком много случаев инфицирования.

Слова Трампа цитирует телеканал Channel 3000. Как позже заявил телеканалу представитель администрации президента, Трамп, «очевидно, пошутил».

По словам Трампа, в США было протестировано около 25 миллионов человек.

«Известно, что тестирование – это палка о двух концах … Плохая сторона (заключается в том, что – ред.), проводя тестирование в таком объеме, вы выявляете больше зараженных, выявляете больше случаев. Так что я сказал своим людям, замедлите тестирование, пожалуйста», — цитирует Трампа Channel 3000.

Президент также назвал COVID-19 Kung Flu, тем самым сделав отсылку к китайскому боевому искусству кунг-фу.

Сторонник кандидата от демократической партии Джо Байдена, член палаты представителей от штата Луизиана Седрик Ричмонд прокомментировал речь Трампа в Талсе. Он заявил, что президент вновь полностью сконцентрировался на себе вместо заботы об интересах государства.

По последним данным Университета Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников, число зараженных COVID-19 в США превысило 2,25 миллиона человек. От заболевания скончались свыше 119,7 тысяч пациентов. По данным Университета, с начала вспышки коронавируса в стране было проведено более 26,5 миллионов тестов.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф