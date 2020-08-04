Президент США Дональд Трамп в интервью порталу Axios заявил, что Соединенные Штаты в скором времени сократят численность американских военнослужащих в Афганистане до 4 тысяч.

«Мы в очень короткий период времени сократим (численность контингента — ред.) до 8 тысяч, затем сократим до 4 тысяч. Мы сейчас ведем переговоры», — сказал Трамп в интервью порталу.

При этом американский лидер не уточнил, когда именно произойдет сокращение воинского контингента. «Очень скоро», — пообещал Трамп, отказавшись назвать конкретные временные рамки.

На вопрос журналиста о том, какова будет численность воинского контингента в Афганистане во время ноябрьских выборов в США, Трамп ответил, что она будет составлять «вероятно, от 400 до 5 тысяч».

В конце февраля на церемонии в Катаре США и радикальное афганское движение «Талибан» подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после завершения сделки по обмену пленными.